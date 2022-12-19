محافظة أسوان: إنهاء مشروع تطوير مدرسة 7 قبلى بنسبة 100% ضمن حياة كريمة

أعلنت محافظة أسوان، إنهاء عدد من المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "التطويرالشامل للريف المصرى .. حياة كريمة"، مع استكمال مشروعات أخرى بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

وأكد ناجح مصطفى، مدير وحدة حياة كريمة بأسوان، أن جولتهم التفقدية للمشروعات الجارية بقرية العباسية بمركز كوم أمبو والتى تضم 14 تابع بإجمالى 30,3 ألف نسمة، كشفت عن إنهاء مشروع تطوير مدرسة 7 قبلى للتعليم الأساسى بنسبة 100%.

وأشار إلى أن الجولة شملت مشروع إنشاء وحدة إسعاف العباسية، وإنشاء كوبرى عزبة أحمد مصطفى بنسبة 98% لكل منهما، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعى بالعباسية وإنشاء مركز شباب 7 قبلى بنسبة 95 % لكل مشروع، علاوة على تفقد مشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالقرية الرئيسيه وتوابعها بمتوسط نسب تنفيذ بلغت 85%.

وتابع ناجح مصطفى، بأن الجولة الميدانية شملت أيضاً تفقد الأعمال الإنشائيه بمحطة رفع 7 قبلى بنسبة 75%، بجانب تفقد مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالعباسية بنسبة 50%، موضحا بأنه خلال الجولة تم حصر التحديات والمطالب والاحتياجات الجماهيرية من أجل عرضها على المحافظ خلال اللقاء الدورى لمتابعة مشروعات "حياة كريمة" وإيجاد الحلول المناسبة لتلبيتها بالشكل المطلوب.