مايا مرسى: تقدم كبير بمصر فى مجال وضع التشريعات والسياسات الداعمة للمرأة

استقبلت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة لينكا ميهاليكوفا سفيرة سلوفاكيا لدى القاهرة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين والتعرف على جهود المجلس فى مجال تمكين المرأة .

ورحبت الدكتورة مايا مرسى بسفيرة سلوفاكيا فى أول زيارة لها للمجلس، مستعرضة أهم الملفات التى يعمل عليها المجلس فى الوقت الحالى والتى يأتى فى مقدمتها التمكين الاقتصادى للمرأة وزيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل، كما يعمل المجلس على ملف القضاء على العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، مشيرة إلى أن العنف ضد المرأة هو مشكلة وتحدى عالمى، لذا لا بد أن نتحد معاً ونتبادل الخبرات والتجارب لمواجهة هذه المشكلة، لافتة إلى وجود مكتب شكاوى المرأة بالمجلس لتلقى شكاوى العنف ضد المرأة وتقديم الإستشارات القانونية والنفسية للمرأة.

كما أشارت الدكتورة مايا مرسى إلى حملات طرق الأبواب التى ينفذها المجلس القومى للمرأة فى مختلف محافظات الجمهورية لتوعية السيدات بكافة القضايا، مشيرة أيضا إلى تعاون المجلس مع منظمات المجتمع الأهلى من خلال منتدى المنظمات غير الأهلية الذى يضم عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى المعنية بملف المرأة .

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن هناك تقدم كبير فى مصر فى مجال وضع التشريعات و السياسات الداعمة لحقوق المرأة المصرية إلى جانب كسر الحواجز الزجاجية فى وصول المرأة إلى العديد من المناصب القيادية .

من جانبها، أعربت لينكا ميهاليكوفا عن سعادتها بالتقدم فى ملف تمكين المرأة المصرية وبالجهود التى يقوم بها المجلس القومى للمرأة للنهوض بهذا الملف الهام، مشيرة إلى أن المرأة فى سلوفاكيا وصلت لأعلى المناصب ومنها منصب رئيسة جمهورية سلوفاكيا .

وأكدت على أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين مصر وسلوفاكيا فى مجال القضاء على العنف ضد المرأة، مؤكدة على ضرورة توعية السيدات بكيفيه التعامل والوسائل التى يمكن اللجوء إليها فى حالة تعرضهن للعنف بكافة أشكاله.