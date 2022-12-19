له أكثر من 40 كتابا.. 11 معلومة عن أستاذ الطب النفسى والأديب الراحل يحيى الرخاوى

كتب محمود راغب

توفى أستاذ الطب النفسي والأديب الدكتور يحيى الرخاوي ، مساء الأحد، عن عمر ناهز 89 عاما، وستقام صلاة الجنازة اليوم الاثنين عقب صلاة الظهر بمسجد بلال بن رباح بالمقطم.

ونرصد أهم المعلومات عن الأديب الراحل وأبزر مساهماته كما يلى :

1 - الدكتور يحيى الرخاوي من مواليد القاهرة 1933

2 - حصل على دكتوراه الطب النفسى في عام 1963

3 - دبلوم الأمراض النفسية والعصبية عام 1961

4 - له أكثر من 40 كتابا، أشهرها (حكمة المجانين، عندما يتعرى الإنسان، علم النفس تحت المجهر، مبادئ الأمراض النفسية)

5 - أشرف على 34 دراسة علمية للماجستير والدكتوراه

6 - عضو مؤسس للكلية الملكية للأطباء النفسيين

7 - حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عن روايته “المشى على الصراط” عام 1979

8 - له حوارات صحفية عدة عن تحليل شخصية بعض رؤساء الجمهورية والشخصيات السياسية

9 - فضَّل التخصص في الطب النفسى وتفوق فيه وهو كبير مستشارى دار المقطم للصحة النفسية

10 - عمل مستشارًا للطب الشرعى بعدة محاكم في مصر والسعودية والسودان

11 - تولى عضوية المجلس الأعلى للثقافة بلجنة التربية وعلم النفس ولجنة الثقافة العلمية