لقاء جماهيرى بالفيوم للتعريف بتوسعات الصرف الصحى الممول من البنك الأوروبى..صور

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، لقاء جماهيريا بقرية دوار جبله في مركز سنورس، لمناقشة وعرض مشروع الصرف الصحي بالقرية وتوابعها، والممول من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور المهندس محمود هاشم رئيس مجلس مركز و مدينة سنورس - وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU- المكون المجتمعى بالشركة - الاستشاري المجتمعى بالشركة القابضة - استشارى تنفيذ المشروع "ستانتيك" - شركة سبكترا للخدمات الهندسية والمقاولات التخصصية المنفذة للمشروع وقيادات شعبية وتنفيذية.

ويخدم المشروع قرى حميده فراج - والصعايدة - الشركة قسم ثان، ويتكون المشروع من شبكات انحدار بطول ٢٠ كم وبخط طرد بطول ٥ كم ومحطتي رفع.

خلال اللقاء تم استعراض آلية الشكاوى والتظلمات المقدمة من شركة المياه للمواطنين بالقرى المنفذ بها المشروع، والاستماع لمقترحات المواطنين وآرائهم، واستعراض الالتزامات التعاقدية للمقاول ومواعيد تقديمها وتنفيذها، ووضع كافة التوصيات الخاصة بالتنفيذ على كافة المستويات.

وأكد المهندس محمد عبد الجليل فى وقتِِ سابق، على أهمية الالتزام بما ورد بالأدلة التشغيلية للمشروع، وأهمية اتباع الإجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وضرورة التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار جهود الدولة لتحسين الأوضاع الصحية للمواطنين بالمحافظة، من خلال توصيل الصرف الصحي لكافة القرى علاوة على المساهمة فى حماية البيئة عن طريق خفض تأثير تلوث مياه الصرف الصحي على جودة مياه بحيرة قارون، موضحاً أهمية تكاتف وتعاون المواطنين مع مؤسسات الدولة من إنجاح وإنجاز المشروع طبقا للجدول الزمنى المحدد.