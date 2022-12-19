كما يجري مجلس الأمن جلسة نقاش مفتوحة تعقبها جلسة تشاور مغلقة حول عمل لجنة الدعم الأممي في أفغانستان (UNAMA)، تحضرها الممثل الخاص للأمين العام ورئيس اللجنة روزا اوتوبيفا، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن جريفيث، وممثلون عن منظمات العمل المدني العاملة في أفغانستان برعاية أممية.

وستتحدث أمام اللجنة، خلال الاجتماع، السفيرة روشيرا كامبوج (الهند)، بوصفها رئيسة للجنة العقوبات الدولية المفروضة على أفغانستان، التي شكلتها الأمم المتحدة منذ عام 1988.