"صحة الشرقية" تحصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الأمان البيولوجي بالمعامل

الشرقية - إيمان مهنى

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة لحصول المديرية على المركز الثاني علي مستوى الجمهورية في مسابقة الأمان البيولوجي بالمعامل، والذي نظمته الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ضمن المؤتمر السنوي الرابع للمعامل المركزية بوزارة الصحة وتحت شعار "صحة واحدة " متمنيا لجميع العاملين بمديرية الشؤون الصحية المزيد من التقدم والرقي.

ومن جانبه اشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الي مشاركة جميع معامل مستشفيات الصحة بالمحافظة وكذلك المعمل الإقليمي المشترك ومعمل الرصد البيئي ومعامل الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان والبالغ عددها 28 معمل في المسابقة السنوية لتقييم المعامل المتميزة في تطبيق معايير الأمان البيولوجي والتي أقيمت ضمن المؤتمر السنوي الرابع للمعامل المركزية بوزارة الصحة تحت شعار "صحة واحدة" وذلك بعد قيام إدارة المخاطر بالوزارة بتنظيم زيارات متعددة لتقييم نسبة تطبيق معايير الأمان البيولوجي بمعامل المحافظة تمهيدا لاشتراكها بالمسابقة السنوية حيث أحرزت محافظة الشرقية المركز الثاني على مستوى الجمهورية .

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن معامل محافظة الشرقية خلال الفترة الماضية شهدت تنفيذ اعمال تطوير ورفع كفاءة شملت إنشاءات جديدة وتركيب أجهزة حديثة متطورة حيث تم تطوير المعامل بمستشفيات "ههيا - فاقوس – أبو حماد - السعديين - بلبيس - ديرب نجم"، وتزويدها بأجهزة Full automation لعمل التحاليل الكيميائية، بتكلفة تقديرية تخطت 3 مليون جنيه دعما من وزارة الصحة والسكان بالإضافة الي تزويد معمل مستشفى ههيا المركزي بجهاز مزارع الدم الأوتوماتيك Bactec الذى يقوم بعمل مزارع الدم فى وقت قياسي وسريع، وبدقة متناهية، وكذا إدخال وحده بذل النخاع بمعمل مستشفى السعديين، والزقازيق العام وتدريب العاملين على سياسات العمل بها، بالإضافة لتزويد العديد من معامل المستشفيات بأجهزة لعمل تحاليل الهرمونات بجانب تطوير معمل مستشفى أبو كبير ورفع كفاءته، وإدخال جميع الاجهزه اتوميشن وافتتاح معمل ميكروبيولوجى وتزويده بأجهزة حديثة بتكلفة تقديرية بلغت مليون جنيه وذلك لتقديم افضل الخدمات للمرضي.