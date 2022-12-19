صادرات الرمان المصرى ترتفع إلى 50 مليون دولار فى 9 أشهر

كتب: مدحت عادل

شهدت الصادرات المصرية من الرمان ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول إجمالي الصادرات المصرية من الرمان الطازج إلى 50 مليون و821 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، ارتفاعا من 30 مليون و769 ألف دولار في الفترة المناظرة لها من العام الماضي 2021، بزيادة بلغت نحو 20 مليون و52 ألف دولار.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن صادرات الرمان شهدت ارتفاعات متفاوتة كان أخرها الرقم المسجل في شهر سبتمبر فقط، حيث بلغت نحو 34 مليون و63 ألف دولار، مقابل نحو 18 مليون و297 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 15 مليون و766 ألف دولار.

وجاءت صادرات الرمان المصري ضمن قائمة أهم الصادرات المصرية من السلع الزراعية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 184 مليون و632 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضي، مقابل نحو 134 مليون و694 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 49 مليون و938 ألف دولار، ومن بين تلك السلع كانت البصل الطازج وبلغت قيمة صادراته نحو 13 مليون و229 ألف دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 7 ملايين فقط في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 6 ملايين و222 ألف دولار.