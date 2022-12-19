سول تكشف تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية صواريخ نحو البحر الشرقي

وكالات

أطلقت كوريا الشمالية، الأحد، صاروخين باليستيين شبه بعيدي المدى من بلدة "دونغ تشانغ-ري" في إقليم "بيونغ آن" الشمالي في كوريا الشمالية نحو البحر الشرقي.

وكانت بلدة "دونغ تشانغ-ري" هي المنطقة التي أجرت فيها كوريا الشمالية اختبارا لمحرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب قبل 3 أيام.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، أنه تم إطلاق الصاروخ الباليستي بزاوية عالية، حيث حلق لمسافة حوالي 500 كيلومتر قبل أن يسقط في مياه البحر الشرقي. ومن المقدر أنه صاروخ باليستي شبه بعيد المدى بمحرك يعمل بالوقود الصلب.

وقالت الهيئة إن السلطات الاستخباراتية الكورية والأمريكية تقوم بتحليل تفاصيل الصاروخ، مع مراقبة تحركات الشمال المتعلقة بتطوير الصواريخ.

كما قالت إنها تحافظ على حالة التأهب الصارم استعدادا لأي أعمال استفزازية أخرى محتملة، على أساس القدرة على مواجهة أي استفزازات عسكرية لكوريا شمالية، مع مواصلة رصد الرقابة على تحركاتها ذات الصلة عبر التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة الامريكية.