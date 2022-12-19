اليوم السابع
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الإثنين، 19 ديسمبر 2022 06:23 م
أكرم القصاص
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رفع نحو 29 ألف طن مخلفات صلبة و112 ألف كيلو مخلفات خطرة خلال أسبوع بالإسكندرية

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 05:07 م
رفع نحو 29 ألف طن مخلفات صلبة و112 ألف كيلو مخلفات خطرة خلال أسبوع بالإسكندرية المخلفات
الإسكندرية جاكلين منير

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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية أولا بأول، مؤكدا على ضرورة ظهور المدينة بشكل يليق بها امام اهلها وزوارها.
 
وفي هذا الصدد ؛ تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة مع رؤساء الأحياء وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر أعمال رفع القمامة من الشوارع ، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية.
 
وقامت الشركة برفع 29 ألف طن مخلفات صلبة، وما يقرب من 112 ألف كيلو مخلفات طبية خطرة، خلال اسبوع ، كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وحرصا علي الصحة العامة للمواطنين.
 
 

الاسكندرية

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