رئيس جامعة القاهرة يعقد اجتماعًا مع اللجنة المنظمة لاحتفالية عيد العلم السابع عشر

كتب محمد صبحى

عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، صباح اليوم، اجتماعًا مع اللجنة المنظمة لاحتفالية عيد العلم التي تقيمها الجامعة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتكريم مجموعة من علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة، وذلك لبحث الترتيبات النهائية للحفل.

واستعرض الدكتور محمد الخشت، كافة الترتيبات الخاصة باحتفالية عيد العلم التي تضمن خروجها على الوجه الأكمل الذي يليق باسم جامعة القاهرة وعراقتها وعلمائها الأجلاء، والهادفة إلى تشجيع وتكريم العلماء والباحثين المتميزين، تقديرًا لعطائهم وجهودهم في مختلف المجالات العلمية والإنسانية، وما حققوه من إنجازات علمية وبحثية في المحافل المحلية والدولية، وتأكيدًا لمكانة العلم والعلماء في الدولة المصرية.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، خلال الاجتماع، على ضرورة توزيع كافة الأدوار على القائمين على التنظيم وإسناد المهام لهم بشكل دقيق، بما يضمن إخراج حفل عيد العلم بالشكل اللائق والمتميز.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم احتفالية عيد العلم، غدًا الثلاثاء الساعة الثانية ظهرًا، بصورة تذكارية لمجلس الجامعة أمام قاعة أحمد لطفي السيد ثم دخول مجلس الجامعة بطابور عرض، ثم السلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيلم تسجيلي عن جامعة القاهرة بعنوان "قادرون على التحدي"، يليه كلمة الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم كلمة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لتبدأ بعدها مراسم التكريم، يعقبها حفل فني للمايسترو نادر عباسي بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني وغناء ريهام عبد الحكيم ولؤي.