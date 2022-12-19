وأرجعت الدراسة - التى نشرتها منصة "مورجان ستانلى"، اليوم الاثنين، هذا الارتفاع في عدد الأشخاص الذين يعيشون برفقة أحد الوالدين منذ عام 2020 وذروة جائحة "كوفيد -19" إلى المخاوف المالية لدى هذه الفئة العمرية، مثل تكاليف الإيجار الباهظة، فضلا عن عوامل اجتماعية أخرى، مثل ارتفاع تكاليف الالتحاق بالتعليم العالي والتأخر الكبير في سن الزواج .

وقال أحد أعضاء فريق المحللين بمؤسسة "مورجان ستانلي"، إدوارد أوبين، إن التركيبة السكانية الأمريكية تشهد حاليا تغيرا هيكليا ملحوظا لاسيما فيما يتعلق بارتفاع عدد الشباب الذين يعيشون برفقة والديهم.

وأشار إلى أن استطلاعا لإدارة الممتلكات شمل 1200 أمريكي أكد أن 25% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و41 عام يعيشون في منزل أحد الوالدين وأن 55% منهم عادوا إلى منازل والديهم خلال العام الماضي، وكانت أهم الأسباب التي ساقها المشاركين في الدراسة لاتخاذ هذا القرار؛ هي رغبتهم في ادخار المال (بنسبة 51%) وعدم القدرة على تحمل الإيجار (بنسبة 39%).

وأوضحت الدراسة أن نسبة الشباب البالغين الذين يعيشون في منازل أسرهم وصلت إلى 49.5% للعام الجاري، مقارنة بـ48% للعام الماضي 2021، حتى مع رفع القيود الصحية المتعلقة بجائحة كورونا عن ممارسة العمل، بينما كانت هذه النسبة أقل من 35% في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.