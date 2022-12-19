جامعة السادات: الكشف على 224 حالة خلال قافلة طبية بقرية "كفر محمود"

واصلت الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات اليوم الاثنين الموافق 19 ديسمبر تنظيم القوافل الطبية التخصصية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية "كفر محمود" مركز الباجور بالمنوفية، وذلك برعاية الأستاذ الدكتور، خالد محمود جعفر، رئيس الجامعة واشراف المهندس، حمدى الشامى، مدير عام الادارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تشمل القافلة خدمات مجانية من الكشف الطبى فى تخصصات (باطنه -اطفال-عظام-جلدية)وصرف العلاج بالمجان واجراء التحاليل الطبية المطلوبة إلى اهالى القرية وتم الكشف على 224حالة بواقع باطنه 51 حالة، عظام 57 حالة، اطفال 50 حالة، جلدية 50 حالة، تحاليل 16 حالة.

يتابع الاستاذ الدكتور خالد جعفر رئيس الجامعة بصفة دورية إنجازات القوافل الطبية وأعمالها واشار "جعفر" أن الجامعة قامت بتنظيم القوافل الطبية بالتعاون بين الإدارة الطبية بالجامعة ومعهد الهندسة الوراثية، وذلك فى إطار الدور المجتمعى التى تقوم به الجامعة لخدمة القرى الأكثر احتياجا، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث الكشف والعلاج بالمجان.

وأشار جعفر إلى أن هذه القافلة تأتى ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتلبية احتياجات المجتمع وبالأخص القرى الأكثر احتياجا وذلك ضمن القوافل المتكاملة التى تطلقها جامعة السادات بصفة مستمرة، حيث تهدف إلى تقديم كافة الرعاية الطبية لمختلف الفئات فى شتى المجالات فى القرى موضع التنفيذ.