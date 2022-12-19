جامعة أسوان ضمن أفضل 13 جامعة عربية عالميا والأولى فى "الاستشهادات البحثية"

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، عن تصنيف جديد يضاف الي رصيد جامعة أسوان عالميا وعربيا حيث حصدت جامعة أسوان المركز 13 عربيا بعد حصول الجامعة على المركز الأول على مستوى العالم فى "الاستشهادات البحثية" وفقاً للتصنيف البريطانى التايمز للتعليم العالى The Times Higher Education.

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وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان أن الجامعة حصلت على أعلى نسبة من الاستشهادات على مستوى العالم، نظرا لجودة الأبحاث العلمية فى الجامعة والتى يتم الاستشهاد بها واستخدامها فى العديد من المقالات العالمية.

وأشار "عثمان" إلى أن جامعة أسوان ظهرت أيضا فى هذا التصنيف ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم وحصلت على المركز الأول بين الجامعات المصرية فى خامس ظهور لها علي التوالي فى هذا التصنيف العالمى.

بفضل هذه التصنيفات العالمية والمراكز الأولي التي حققتها جامعة أسوان في مجالات عديدة جاءت جامعة أسوان ضمن أفضل 13جامعات عربية، وأول جامعة مصرية تأتي في الترتيب وفي المركز الثالث عشر عربيا، وتعد الجامعة الوحيدة من بين الجامعات المصرية ضمن أفضل 500 جامعة حول العالم كما كشف تقرير مجلة "Times Higher Education" الأميركية أفضل الجامعات العربية لعام 2023.