اليوم السابع
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جارديان: ارتفاع عدد المليارديرات فى بريطانيا بمقدار الخمس منذ وباء كورونا

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 12:34 م
جارديان: ارتفاع عدد المليارديرات فى بريطانيا بمقدار الخمس منذ وباء كورونا ريشى سوناك - رئيس وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى

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ارتفع عدد المليارديرات في المملكة المتحدة بمقدار الخمس منذ ظهور جائحة كورونا ، وفقًا لتقرير يدعو إلى فرض ضريبة ثروة تصاعدية لمعالجة عدم المساواة المتزايدة وسط أزمة تكلفة المعيشة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت مؤسسة صندوق المساواة الخيرية إن تدخلات الحكومات والبنوك المركزية خلال الوباء سمحت بـ "انفجار ثروة المليارديرات" في بريطانيا على حساب بقية المجتمع ، بعد أن غذت طفرة قيمة العقارات وسوق الأسهم.

وفي بداية حالة الطوارئ الصحية العالمية قبل ثلاث سنوات ، قام بنك إنجلترا وغيره من البنوك المركزية الكبرى في جميع أنحاء العالم بخفض أسعار الفائدة إلى الصفر وضخ مليارات الجنيهات الاسترلينية في الأسواق المالية من خلال برامج التيسير الكمي لشراء السندات. وبهدف تخفيف حدة الركود الاقتصادي الأسوأ منذ ثلاثة قرون من خلال دعم الشركات والأسر والحكومات بتكاليف اقتراض أقل ، وجد التقرير أن السياسات ساعدت أيضًا على تضخيم أسعار الأصول ، مما ساعد على ملء جيوب المستثمرين الأثرياء.

وقال صندوق المساواة إن هذا ساهم في زيادة عدد المليارديرات في المملكة المتحدة من 147 في عام 2020 إلى 177 هذا العام ، مع امتلاك الملياردير المتوسط الآن حوالي ملياري جنيه إسترليني.

 

 


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