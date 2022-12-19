توقيع الكشف الطبي على الطلاب ذوى الهمم بجامعة المنوفية لإنهاء المواقف التجنيدية لهم

المنوفية - محمد فتحى

استقبل اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب جلال عبدالسلام أمين عام الجامعة، العقيد محمد فوزى سيد نائب مدير منطقة تجنيد وتعبئه طنطا، والعقيد وليد محمد خضير قائد المجلس الطبي بطنطا، والعقيد محمد عبد الوهاب رئيس القومسيون الطبى، والمقدم محمود جلال رئيس قسم تجنيد وتعبئة المنوفية ورئيس الاتصال العسكري بجامعة المنوفية وذلك لإجراء الكشف الطبى على الطلاب من ذوى الهمم وذوى الإعاقات والإصابات التى تمنعهم من تأدية الخدمة العسكرية وذلك بقاعة مركز المعلومات.

أوضح مبارك، أن هذا الإجراء يتم سنويا بالجامعة لتخفيف العبء عن الطلاب من ذوى الهمم ومساعدتهم فى إنهاء إجراءات أداء الخدمة العسكرية وإعطاء الإعفاء النهائى للطلاب المستحقين عقب إجراء الكشف الطبي اللازم عليهم، وأكد أن هذا الإجراء يأتى ‏تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وحرصا من القوات المسلحة على تقديم التسهيلات لذوى الهمم لإنهاء موقفهم التجنيدى، وحرص الجامعة على الإهتمام بطلابها ذوى الهمم ورعايتهم، وتسهيل الإجراءات لاستخراج شهادات الإعفاء، للتسهيل علي أبناء الجامعة في الحصول علي كافة الخدمات المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية وما بعدها.

وتابع الدكتور صبحى شرف سير أعمال اللجنة الطبية، تواجد الطلاب الذين سيتم توقيع الكشف الطبى عليهم، والتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللازمة مؤكدا على حرص الجامعة علي توفير كافة سبل التعاون والراحة لأبناء الجامعة من ذوي الهمم.

وقامت اللجنة بالتعاون مع الإدارة العامة للشئون الطبية بالجامعة بتوقيع الكشف الطبى على الطلاب المتقدمين وعددهم ٣٠ من جامعة المنوفية، و ٨ من جامعة الأزهر، وأظهرت النتائج أن ٢٥ طالب غير لائق، وحصلوا علي الإعفاء النهائي من التجنيد.

ضمت اللجنة عدد من الأطباء بالقوات المسلحة: رائد طبيب محمود أبو السعود، ورائد طبيب عبده سعيد، والمساعد أول محمد عبد المرضي قائد مكتب ألأتصال العسكرى ، والطاقم الإدارى.

ورافق اللجنة الدكتور محمود زايد مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، اللواء عماد المسيدي مدير عام الأمن الداخلى بالجامعة، المحاسب خالد عجور مدير عام العلاقات العامة والإعلام، والسيد عزوز مدير مكتب الإدارة الطبية بالجامعة، وائل خلوصى مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، منا هاشم مدير عام شئون التعليم والطلاب.