تكريم أعضاء برلمان شباب كفر الشيخ في ختام الدورة التدريبية للمبادرات المجتمعية

كفر الشيخ - محمد سليمان

كرم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أعضاء برلمان الشباب في ختام الدورة التدريبية، لتصميم وتنفيذ المبادرات المجتمعية، التي نظمتها إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المبادرات الشبابية تحظى باهتمام وزارة الشباب والرياضة انطلاقاً من أهمية الدور الذي يقوم به الشباب في بناء الدولة المصرية، وللتأكيد على تبنى الدولة لمفهوم الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، واهتمامها بضرورة تمكين الشباب وتدريبه وتأهيله للقيادة بتقديم البرامج التدريبية لدعم قدراتهم وتنمية مهاراتهم في تصميم وتنفيذ المبادرات المجتمعية وتأهيلهم للعمل العام، كما أوصي بتكرار تقديم البرامج التدريبية لأعضاء مراكز الشباب لتساهم أفكار الشباب المتجددة في تنمية المجتمع.

قدم التدريب الختامي للدورة احمد الرميلي، مدرب وزارة الشباب التي استمرت على مدار يومين بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، إشراف تنفيذي محمود الصاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم، التدريب إعداد وتنظيم فريق عمل الإدارة.



دورة تدريبية للمبادرات المجتمعية



جانب من الحضور في الدورة



جانب من التكريم