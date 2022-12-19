تعليم الغربية تشارك بالمهرجان الأول لرسوم الأطفال ذات الطابع الأثري والتاريخي.. صور

شاركت مديرية التربية والتعليم بالغربية، بقيادة المهندس ناصر حسن، وكيل الوزارة،فى المهرجان الأول لرسوم الأطفال ذات الطابع الأثري والتاريخي، والذي أقيم بمتحف طنطا، بدعوة من الدكتور عماد بدير، مدير المتحف.

وجاء ذلك في إطار التعليمات العامة لنشر الوعي الأثري والحضاري، وتبصير الأجيال بحضارة الأحفاد، وذلك لتعميق الانتماء والحس الوطني لدى النشء، وإحياء الفن المصري القديم، وتعظيم الوعي بالإنجازات التاريخية للدولة المصرية،

وبإشراف ومتابعة ، الدكتورة رباب عبدالمحسن، مستشار التربية الفنية بالوزارة، والدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، وإشراف خالد حسن، الموجه العام للتربية الفنية، وموجهي اوائل إدارات غرب طنطا، وشرق طنطا،وكفر الزيات،ومعلمي وموجهي المراحل المختلفة، بإدارات شرق وغرب طنطا وكفر الزيات.

وقد استمر تنفيذ ورشة العمل للرسم، للطلاب من مراحل التعليم المختلفة، عن آثار مصرنا القديمة من ملوك الدولة القديمة ومعابد ورسوم فرعونية، تمهيداً لإقامة المعرض الدائم لرسوم الأطفال والخاص بأعمال الطلبة بالمتحف.

وجه وكيل الوزارة الشكر، لمدير متحف طنطا، على الدعوة الكريمة، والتي ترسخ وتعظم قيم الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا الطلاب، بمشاركتهم وأعمالهم الفنية، كما قدم الشكر لتوجيه التربية الفنية وجميع المعلمين والطلاب المشاركين في المهرجان.