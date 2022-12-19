اليوم السابع
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تعرف على خطة تسويق منتجات مصانع الغزل والنسيج الجديدة

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 03:00 ص
تعرف على خطة تسويق منتجات مصانع الغزل والنسيج الجديدة د. محمود عصمت
كتب عبد الحليم سالم

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تركز الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، على ضمان تسويق البرندات الجديدة لملابس مصانع الغزل والنسيج والملابس التي يتم تدشينها بنحو 23 مليار جنيه، ومتوقع أن تبدأ إنتاجها الفعلى العام المقبل من خلال إيجيبشيان كوتون هب "ECH" التابعة للقابضة.

ووجه الدكتور مهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام  خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور أحمد مصطفى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للقابضة ، قيادات الشركة القابضة للغزل والنسيج وخالد رأفت الرئيس التنفيذي لشركة Egyptian Cotton Hub (ECH) التابعة للشركة القابضة،  بضرورة تنشيط عمليات البيع والتسويق في السوق المحلي والأسواق الخارجية بأسلوب احترافي، يتناسب مع الاستثمارات الضخمة ،الجاري ضخها في تطوير قطاع الغزل والنسيج، وما يترتب عليه من زيادة في الطاقات الإنتاجية بجودة عالية، بهدف الحفاظ على مكانة القطن المصري عالميا بمنتجات مصنوعة بالكامل في مصر، وإعادة تعريف المستهلك بمنتجات الشركات التابعة وزيادة الحصة السوقية.

وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع"، أنه تم إطلاق البرندات الجديدة التي ستنافس عالميا خلال الفترة المقبلة، لاسيما لاعتمادها على جودة القطن المصرى طويل التيلة والذى يحظى باهتمام عالمى كبير.

  

 


الغزل والنسيج

قطاع الاعمال العام

خالد رافت

القابضة للقطن

القطن المصرى



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