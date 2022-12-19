اليوم السابع
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الإثنين، 19 ديسمبر 2022 01:49 م
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تعديل ارتفاعات المبانى بقرى الشرقية.. ضعف عرض الشارع وبحد أقصى 21 مترا

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 12:22 م
تعديل ارتفاعات المبانى بقرى الشرقية.. ضعف عرض الشارع وبحد أقصى 21 مترا مباني - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تمت الموافقة علي تعديل الحد الأقصى لارتفاعات المباني بالقري بمعدل مرتين عرض الشارع وبحد أقصى 21 مترا بما لا يزيد عن الحد الأقصى لقيود الارتفاع المقررة، وفي حالة الطرق الداخلية بعرض 4 أمتار فيتم السماح بإضافة متر ليصبح الارتفاع 9 أمتار كحد أقصي.
 
أوضح المحافظ أن تحديد الارتفاعات للمباني بالقري والتوابع جاء وفقا لما ورد بكتاب الهيئة العامة للتخطيط العمراني وطبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة الصادرة بموجب المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للقري وتوابعها وفي إطار جهود الدولة لإصلاح منظومة البناء ومنع العشوائيات وتحسين الخدمات والمرافق وتوفير حياة كريمة للمواطنين من أبناء المحافظة.
 
وكانت المهندسة سالي حسين مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة قد تقدمت بمذكرة للعرض علي المحافظ تضمنت ما ورد بكتاب الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن تعديل الحد الأقصى لارتفاعات المباني بقري وتوابع المحافظة بما لا يجاوز قيم الارتفاع المسموح به.
 

الشرقية

التخطيط العمراني بالشرقية

ارتفاعات المنازل بالقري

الهيئة العامة للتخطيط العمراني



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