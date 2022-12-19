اليوم السابع
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تأجيل محاكمة المتهمين بخلية العجوزة لجلسة 16 يناير

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 04:49 م
تأجيل محاكمة المتهمين بخلية العجوزة لجلسة 16 يناير المستشار محمـد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، تأجيل محاكمة 43 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بخلية العجوزة، لجلسة 16 يناير للشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب عزت ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل، وبحضور حمدى الشناوى الأمين العام لمأمورية بدر وسكرتارية أحمد مصطفي.

كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهمًا بتولى وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

 

 


خليه العجوزه

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