بالأرقام.. مصر تتجه لتحقيق رقم قياسي فى صادرات الغاز الطبيعى المسال 2022

كتبت -مروة الغول

كشف تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين، الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" عن أن مصر تتجه لتحقيق رقم قياسي في صادرات الغاز الطبيعي المسال في 2022.

وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بصادرات الغاز المسال وكذلك مشروعات الهيدروجين وفقا لتقرير منظمة "أوابك" والذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بالمنظمة، وكانت تلك المعلومات كالتالى..



س. كم بلغ حجم صادرات الغاز المسال لجمهورية مصر العربية خلال الربع الثاني والثالث 2022 ؟ ج. أن صادرات الغاز الطبيعي المسال لجمهورية مصر العربية بلغت ،خلال الربع الثاني من عام 2022 نحو 1.9 مليون طن مقابل 1.4 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021 بنسبة نمو على أساس سنوي .35.7%، بينما بلغت الصادرات خلال الربع الثالث نحو 1 مليون طن عند نفس مستويات الصادرات المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق 2021 ، وعادة تتراجع الصادرات خلال هذه الفترة التي تمثل ذروة استهلاك الغاز محلياً لارتفاع الطلب على الكهرباء في فترة الصيف.

س. كم بلغ إجمالي ما تم تصديره خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022؟ ج.وإجمالا فقد بلغ إجمالي ما تم تصديره خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022 نحو 4.86 مليون طن، مقابل 4.35 مليون طن خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة نمو على أساس سنوي ،11.7% وهي نسبة النمو الأعلى على مستوى الدول العربية.



س.ماذا عن تنامي الصادرات خلال الربع المتبقي من العام ؟ ج.من المتوقع في حالة تنامي الصادرات خلال الربع المتبقي من العام الذي عادة ما يقل فيه الطلب على الغاز محلياً، أن تحقق مصر في عام 2022 رقماً قياسياً جديداً في حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال بوصوله إلى 7-8 مليون طن.

س. ما أهم الوجهات المستقبلة لشحنات الغاز المسال من مصر؟

ج. أما على مستوى الوجهات المستقبلة للشحنات من مصر، وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال من محطتي دمياط وإدكو إلى أكثر من 15 وجهة، حيث جاءت تركيا على رأس القائمة بحصة (22) ، وإسبانيا (13%) ، وكوريا الجنوبية (10%)، وفرنسا (8%)، والصين (%6)، والهند (3%)، وإيطاليا (3) ، وتوزعت النسبة المتبقية على أسواق أخرى .