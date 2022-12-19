وأضاف الجديدي - في تصريح له اليوم الاثنين، إن وحدات الرصد التابعة للهيئة سجلت عددا من الخروقات خلال المسار الانتخابي بدءا من انطلاق الحملات الانتخابية مرورا بالصمت الانتخابي ثم يوم الاقتراع، مشيرا إلى أن الهيئات الفرعية رفعت توصياتها لمجلس الهيئة بشأن هذه التجاوزات وبناء عليه تم اتخاذ قرارات بإلغاء بعض النتائج.

كان الجديدي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات التشريعية التي سيتم الإعلان عنها، مساء اليوم، قد تصل إلى 11%.