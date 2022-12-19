النيابة تصرح بدفن جثمانى حادث طوسون.. وجامعة الإسكندرية تنعيهما

الإسكندرية أسماء على بدر

أصدرت نيابة المنتزه بالإسكندرية تصريح دفن جثامين حادث طوسون شرق الاسكندرية، والذى تسبب فى مصرع طالبين أثناء ذهابهما للكلية صباح اليوم، أثناء استقلالهما موتوسيكل واصطدامهما بسيارة نقل، كما أمرت النيابة بتسليم الجثامين لذويهم.

وأصدرت كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية، بيانًا ينهى طلابها الذين لقوا مصرعهم فى الحادث، وهم الطالبين أدهم سامح سالم وعلى عمرو السيد، وتقدمت لأسرتهم بخالص العزاء فى الحادث الأليم.

وكانت قد شهدت منطقة طوسون شرق الإسكندرية، حادث مأساوى عندما لقى شابان مصرعهما صباح اليوم، وجاءت تحريات المباحث فى الحادث انهما طالبان بالفرقة الأولى من كلية التربية الرياضية أبو قير جامعة الإسكندرية بنين، دهستهما سيارة نقل كبرى بشارع 16 المتفرع من شارع 25 في منطقة طوسون شرق الإسكندرية، أثناء تواجدهما على دراجة نارية يقودها أحدهما في الإتجاه إلى محاضرات بكليتهما.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، إخطارا من قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بوقوع حادث في شارع 25 بمنطقة طوسون، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية لموقع الحادث.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل مُحملة بالدقيق بالدراجة النارية التي كان يقودها أحدهما خلال توجههما إلى كلية التربية الرياضية في منطقة أبو قير، ما أسفر عن وفاة الشابين، وتم استدعاء سيارة الإسعاف لموقع البلاغ، وجار تحرير المحضر اللازم وأبلغت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.