اليوم السابع
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المعهد الدولى للغات يكرم الزميل محمد ثروت

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 05:07 م
المعهد الدولى للغات يكرم الزميل محمد ثروت تكريم الزميل محمد ثروت
كتبت رانيا عامر

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كرم المعهد الدولى العالى للغات والترجمة الفورية بالقاهرة الجديدة، الكاتب الدكتور محمد ثروت، ضمن مبادرة معاهد فيها ثقافة التى تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالى، بحضور منى تحت شعار (المعاهد تنشر الثقافة)، وذلك استمرارًا لمسيرة الأنشطة الثقافية لطلاب المعاهد العليا، والمتوسطة التابعة، والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي. 
 
وقد استهلت الأحداث بالورشة الأولى بالتعريف بمهارات العرض ولغة والجسد وأهميتها للطلاب والخريجين، ثم شرح أهمية الاستفادة من التدريب والتعلم الذكى لتنمية مهارات الطلاب، وذلك تحت الإشراف السيد عطا، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع التعليم، وخيري حسين وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم الفني والطلاب، وأحمد أبو المحاسن، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالوزارة.
 
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المعهد الدولى

اللغات

الترجمة



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