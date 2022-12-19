اليوم السابع
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المؤبد لسائق تعدى على ربة منزل تحت تهديد السلاح الأبيض فى طوخ

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 02:41 م
المؤبد لسائق تعدى على ربة منزل تحت تهديد السلاح الأبيض فى طوخ أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السابعة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار ياسر بدوى إبراهيم سنجاب، وعضوية المستشارين وليد محمد صيرة ومدحت مجدي مكى، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا، بالسجن المؤبد، لسائق، لاتهامه بالتعدي على ربة منزل، تحت تهديد سلاح أبيض "مطواة"، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
 
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 23802 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2398 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم، "كريم م أ"، 20 سنة، سائق، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، واقع المجني عليها "آية م ا"، 21 سنة، ربة منزل، بغير رضائها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة".
 
واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليها، والتي أكدت أنها حال تواجدها بمسكنها فوجئت بدلوف المتهم شاهرا في وجهها سلاح أبيض "مطواة"، مهدداً إياها بالإيذاء وإجبارها على الإنصياع لرغباته، ولاذ بالفرار فسارعت بارتداء ملابسها.
 
وكانت قد كشفت تحريات رجال المباحث، صحة الواقعة بقيام المتهم بمواقعة المجني عليها رغما عنها تحت تهديد السلاح، وأقر المتهم بالتعدي على المجني عليها.
 
 

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