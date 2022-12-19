اليوم السابع
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القبض على شخصين بحوزتهما 10 طرب حشيش قبل ترويجها فى قنا

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 04:05 م
القبض على شخصين بحوزتهما 10 طرب حشيش قبل ترويجها فى قنا ضبط متهم - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط شخصين بتهمة حيازة 10 طرب من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار فى نجع حمادى شمال محافظة قنا.
 
تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا بضبط "م. ف" 25 عامًا، مقيم نجع عزوز بدشنا، و"و ن" 20 عامًا، مقيم أبوحزام، بحوزتهما 10 طرب حشيش، ومبلغ مالي، وهواتف محموله، ودراجة نارية بدون لوحات، بعد إعداد كمين أمني بالقرب من قرية الصياد في نجع حمادي، واللذان أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار والترويج للمواد المخدرة.
 
تم تحرير المحضر اللازم، وتحريز المضبوطات، وإخطار الجهات المعنية لتتولى التحقيقات.
 

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