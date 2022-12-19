السجن المشدد 15 عاما لفكهانى قتل زوجته فى قنا

قنا صابر سعيد

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار طارق يسري مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، ويوسف فهمي عبد الرحمن صقر، وأمانة سر كرم الطاهر ويوسف الشيخ وأسامة الأمير، فكهاني بالسجن 15 عاما بتهمة قتل زوجته، في مركز دشنا شمالي قنا.

تعود أحداث القضية إلى 16 يناير 2021، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط فكهاني بتهمة قتل زوجته، وذلك من خلال استخدام كوريك، كما وجهت جهات التحقيق إلى مصطفى.ع، ورضا.ع.، تهمة علمهما بوقوع الجناية والجنحة فقامت المتهمة الثالثة بتغسيل جسد المجني عليها، وقام المتهم الثاني بمساعدة المتهم الأول على دفن الجثة، ولكن المحكمة برأتهما من التهمة المنسوبة إليهما.

تمت إحالة القضية التي حملت رقم 6726 لسنة 2020 جنايات دشنا، والمقيدة برقم 627 لسنة 2020 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت المتهم بالسجن 15 سنة.