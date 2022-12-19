اليوم السابع
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الرى: إزالة 8 مخالفات على نهر النيل فى محافظة البحيرة

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 11:35 ص
الرى: إزالة 8 مخالفات على نهر النيل فى محافظة البحيرة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
‎كتبت أسماء نصار

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شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لإزالة التعديات على نهر النيل فى "البحيرة"، حيث تم ازالة 8 مخالفات على النهر ليصل اجمالى ما تم ازالته حوالى 79 ألف و438 مخالفة منذ يناير 2015.
 
‎واستعرض قطاع حماية النيل موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، وتكليف قيادات القطاع فى المحافظات بالاستمرارفى بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ،مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزةالمحافظات .
 
‎يذكر أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها وذلكبهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة .
 
‎يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولين عن الاشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف وأيضًا كافة الاستخداماتالأخرى منها مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.
 
 

وزارة الرى

نهر النيل

التعديات على النيل

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