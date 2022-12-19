اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس الموريتاني يوجه بتعزيز مكانة اللغة العربية وتطويرها

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 03:00 ص
الرئيس الموريتاني يوجه بتعزيز مكانة اللغة العربية وتطويرها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني
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قال وزير الثقافة الموريتاني محمد ولد اسويدات إن الحكومة الموريتانية ماضية في خدمة اللغة العربية وتعزيز مكانتها وتطويرها.

وأضاف خلال إشرافه في نواكشوط، الأحد على انطلاق الاحتفالات الموريتانية باليوم العالمي للغة العربية أن الحكومة الموريتانية بتوجيهات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ماضية في خدمة اللغة العربية وتعزيز مكانتها وتطويرها واستثمارها لصالح توطيد هويتنا الوطنية وتنوعها.

وأوضح الوزير أن اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم، فرضت مكانتها في العالم وفي موريتانيا بشكل خاص حيث حملها أهل هذه البلاد وتعلقوا بها شعرا ونثرا، مشيرا إلى أنها تعد ركنا أساسيا ورئيسيا من أركان التنوع الثقافي البشري وقد سادت لقرون طويلة.

 


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اللغة العربية

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