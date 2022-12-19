اليوم السابع
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الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بمصنع لخامات العوازل بالشرقية.. صور

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 10:53 ص
الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بمصنع لخامات العوازل بالشرقية.. صور المطافئ بمكان الحريق
الشرقية - فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع لتصنيع خامات العوازل طريق "بلبيس- السلام" نطاق مدينة العبور.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بورود إشارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مصنع لتصنيع خامات العوازل بطريق "بلبيس- السلام" بنطاق مدينة العبور.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، فيما هرعت سيارات الإسعاف وتم الدفع بسيارتين تحسبا لوقوع إصابات، وتم السيطرة على النيران وإخمادها من قبل قوات الحماية المدنية، ولم يسفر الحريق عن وقوع ضحايا، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وانتداب الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق وتحديد نسبة التليفات.

 

حريق بمصنع لتصنيع خامات العوازل بالشرقية (3)
حريق بمصنع لتصنيع خامات العوازل بالشرقية
 
حريق بمصنع لتصنيع خامات العوازل بالشرقية (1)
حريق بمصنع لتصنيع خامات العوازل بالشرقية
 
حريق بمصنع لتصنيع خامات العوازل بالشرقية (2)
حريق بمصنع لتصنيع خامات العوازل بالشرقية 

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حريق مصنع لتصنيع خامات العوازل



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