الجزائر تدرس مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا

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أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب أن بلاده تعمل على استغلال قدراتها الفائضة في مجال إنتاج الكهرباء من أجل تصدير هذه الطاقة، لاسيما نحو أوروبا.

وأوضح عرقاب، على هامش افتتاح إحدى المنشآت التابعة لوزارة الطاقة، أن الجزائر تدرس بصفة جدية مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا، استغلالا لقدرتها الإنتاجية الهائلة من الكهرباء، والتي تجعل منها قطبا في مجال الطاقة بامتياز.

وأضاف أن الجزائر أصبحت "منتجا كبيرا" للكهرباء بطاقة إنتاجية تفوق 25 ألف ميجاوات؛ تستهلك منها 17 ألف ميجاوات في أوقات الذروة.