اليوم السابع
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الإثنين، 19 ديسمبر 2022 07:19 ص
أكرم القصاص
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الجزائر تدرس مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 07:00 ص
الجزائر تدرس مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا الربط الكهربائي
أ ش أ

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أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب أن بلاده تعمل على استغلال قدراتها الفائضة في مجال إنتاج الكهرباء من أجل تصدير هذه الطاقة، لاسيما نحو أوروبا.

وأوضح عرقاب، على هامش افتتاح إحدى المنشآت التابعة لوزارة الطاقة، أن الجزائر تدرس بصفة جدية مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا، استغلالا لقدرتها الإنتاجية الهائلة من الكهرباء، والتي تجعل منها قطبا في مجال الطاقة بامتياز.

وأضاف أن الجزائر أصبحت "منتجا كبيرا" للكهرباء بطاقة إنتاجية تفوق 25 ألف ميجاوات؛ تستهلك منها 17 ألف ميجاوات في أوقات الذروة.

 


الجزائر

الربط الكهربائي مع أوروبا

أوروبا

الربط الكهربائي



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