الثانوية العامة 2023.. الأسئلة من المنهج وتقيس الفهم والتحليل ونواتج التعلم

كتب محمود طه حسين

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لامتحانات الثانوية العامة 2023، وأكدت أن الأسئلة ستقيس الفهم ونواتج التعلم والتحليل والتطبيق، ولن تقيس الحفظ أو التلقين، حيث ستكون الأسئلة مرتبطة بالمنهج الدراسى ومخرجات التعلم التى يجب أن يكتسبها الطالب من المقررات الدراسية، مشددة على أن الأسئلة ستكون من المنهج الدراسى بأكمله.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر، على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.