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التعليم العالي: اليونسكو تعلن فتح باب التقدم لبرنامج زمالة في بحوث التراث والحفظ

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 01:40 م
التعليم العالي: اليونسكو تعلن فتح باب التقدم لبرنامج زمالة في بحوث التراث والحفظ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو على دور منظمة اليونسكو فى الاهتمام بالتراث العالمى، والحفاظ عليه، من خلال تأهيل الكوادر العلمية فى مجال التراث وحفظه، وإدارته.

 

جاء ذلك فى تقرير حول إعلان منظمة اليونسكو عن فتح باب التقدم للنسخة الأولى من برنامج زمالات العلا، التابع لمعهد اليونسكو / الممالك: بالمملكة العربية السعودية.

 

وأشار الدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو إلى أن الهدف من البرنامج هو تحسين المعرفة العلمية فى مجالات بحوث التراث وحفظه، وتعزيز قدرة إدارة التراث العالمي، بما فى ذلك ما يتعلق بالتأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها، حيث يوفر هذا البرنامج فرصاً تعليمية إضافية لخبراء التراث والمهنيين ذوى المهارات العالية، من خلال الجمع بين التدريب الميدانى فى معهد الممالك، وخبرة عملية فى البرامج والأنشطة المتعلقة بالثقافة والتراث باليونسكو.

 

وأوضح الدكتور أشرف العزازى أن مدة الزمالة فى البرنامج تصل إلى 10 أشهر، وتقام على مرحلتين:

(الأولي) زمالة لمدة 4 أشهر فى معهد Kingdoms بالمملكة العربية السعودية، و(الثانية) تدريب مدته 6 شهور فى أحد مراكز العمل التابعة لليونسكو.

 

ويشترط فى التقدم للبرنامج أن يكون سن المتقدم يتراوح بين 25 إلى 40 عامًا عند التقديم، وأن يكون حاصلاً على درجة جامعية (الماجستير أو ما يعادلها) فى مجال: الثقافة، إدارة التراث، الهندسة المعمارية، التخطيط / التنمية الحضرية، علم الآثار، الحفظ، إدارة المتاحف، السياسات الثقافية، العلاقات الدولية، العلوم الاجتماعية والإنسانية، أو مجال ذو صلة، بالإضافة إلى اتقان اللغة الإنجليزية (شفهيًا وكتابيًا) ومعرفة عملية باللغة العربية، ويفضل أن يكون لديه معرفة باللغة الفرنسية.

 

وعلى من يرغب فى التقدم فى هذا البرنامج إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة على البريد الإلكترونى التالى قبل موعد غايته 5 يناير 2023.

 ALULA2022@unesco.org

 

وللمزيد من المعلومات عن هذا البرنامج والحصول على استمارة التقدم يرجى الدخول على الرابط الإلكترونى التالي:

https://www.unesco.org/en/fellowships/alula

 

 

 


التعليم العالى

اليونسكو

أيمن عاشور

اللغة الفرنسية

بحوث التراث



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