اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 ديسمبر 2022 01:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

البحرين تدين الهجوم الإرهابى فى محافظة كركوك بالعراق

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 12:00 م
البحرين تدين الهجوم الإرهابى فى محافظة كركوك بالعراق الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
المنامة (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين الهجوم الإرهابى الذى استهدف دورية للشرطة العراقية فى محافظة كركوك، وأدى إلى مقتل عدد من أفراد الدورية وإصابة آخرين.

وأكدت الخارجية البحرينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" وقوف المملكة ودعمها لجمهورية العراق في جهودها للقضاء على الإرهاب، مشددة على موقفها الرافض لكافة أشكال وصور التطرف والإرهاب ومهما كانت دوافعه ومبرراته.

وأعربت الخارجية البحرينية عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم.

 


كركوك

البحرين

اخبار البحرين

هجوم ارهابى بكركوك

الشرطه العراقيه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة