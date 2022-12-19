البحرين تدين الهجوم الإرهابى فى محافظة كركوك بالعراق

المنامة (أ ش أ)

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين الهجوم الإرهابى الذى استهدف دورية للشرطة العراقية فى محافظة كركوك، وأدى إلى مقتل عدد من أفراد الدورية وإصابة آخرين.

وأكدت الخارجية البحرينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" وقوف المملكة ودعمها لجمهورية العراق في جهودها للقضاء على الإرهاب، مشددة على موقفها الرافض لكافة أشكال وصور التطرف والإرهاب ومهما كانت دوافعه ومبرراته.

وأعربت الخارجية البحرينية عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم.