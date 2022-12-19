إصابة طفلين بحالة تسمم إثر ملامستهما قرص حبة الغلة السامة بالشرقية

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى الزقازيق العام بوصول "اياد ر إ " 4 سنوات و"يوسف م إ " مقيمان قرية تابعة لمركز شرطة الزقازيق، مصابين بحالة إعياء نتيجة لمس حبة حفظ الغلال السامة، وتم تقديم العناية الطبية لهما والعلاج اللازم وحجزهما بقسم عناية الأطفال بالمستشفى تحت الملاحظة.

وتبين من التحريات الأولية، أن الطفلين أبناء عمومة وقام بلمس قرص حبة الغلة السامة المخصصة لحفظ الغلال بطريق الخطأ، وقاما بتناول بعض الأطعمة، مما تسبب فى حدوث إصابتهما، وتم تحرير محضر بالواقعة من قبل الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق.