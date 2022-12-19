اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 ديسمبر 2022 12:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة بتهمة إجبار الأطفال على التسول بالمطرية

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 12:00 ص
إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة بتهمة إجبار الأطفال على التسول بالمطرية تسول - أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة عين شمس، إحالة  تشكيل عصابى للمحاكمة الجنائيه، بتهمة استغلال الأطفال فى التسول، وضبط بحوزتهم مواد مخدرة.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم استغلال الأحداث، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) باستغلال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية وعدم وجود مأوى ثابت لهم متخذين من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة عين شمس مسرحاً لممارسة ذلك النشاط.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى وحيازته للمخدر بقصد التعاطى والسلاح الأبيض للاستيلاء على متحصلات المجنى عليهم كرهاً عنهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

 

 

 


اخبار الحوادث

التسول

عقوبة التسول

عين شمس

وزارة الداخلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة