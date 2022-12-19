إجراء الكشف الطبى على 1015 مواطنا بقافلة حياة كريمة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت مديرية الصحة بكفرالشيخ قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، بقرية السيد خليل بمركز الرياض، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ومتابعة الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور صلاح شفيع.

وقدمت الحملة الخدمات الطبية ل 1915 مواطناً بالقرية، ب 11 عيادة تشمل 9 تخصصات "باطنة، أطفال، جلدية، عظام، جراحه عامه، أسنان، رمد، نسا، تنظيم أسرة"، وأجريت التحاليل المتعددة ل 208 مواطناُ، وإجراء 56 أشعة، وصرف الأدوية مجانا للمواطنين.

كما نظمت الحملة ندوات تثقيفية حضرها 1003 مواطناً، وقدمت الحملة الخدمات الطبية ل 100 مواطن، ضمن المبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة "، للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة الضغط والسكر، بالإضافة إلى خدمات التقارير الطبية لـ17 مريض، والتحويل على اقرب مستشفى لـ42 مريض لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة.



المشرفين على الحملة



اجراء الكشف الطبي على مريضة



التردد على العيادات المتنقلة



الكشف الطبي على مسن



اجراء النحاليل



اجراء الكشف الطبي على طفلة