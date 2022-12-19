أوكرانيا: 7 سفن تغادر الموانئ محملة بـ182 ألف طن من الحبوب

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أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم الاثنين، مغادرة سبع سفن أخرى محملة بـ182 ألف طن من المنتجات الزراعية الأوكرانية، متوجهة إلى أفريقيا وآسيا وأوروبا.

وأشارت وزارة البنية التحتية الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية - إلى أن السفن المحملة بالحبوب والمواد الغذائية خرجت من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، خلال اليومين الماضيين، إلى دول في آسيا وأوروبا وإفريقيا.



وأوضحت أنه حتى الآن خرجت 565 سفينة محملة بنحو 14.2 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية إلى دول في آسيا وأوروبا وإفريقيا منذ أول أغسطس الماضي