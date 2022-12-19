اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 ديسمبر 2022 07:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا: 7 سفن تغادر الموانئ محملة بـ182 ألف طن من الحبوب

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 07:00 م
أوكرانيا: 7 سفن تغادر الموانئ محملة بـ182 ألف طن من الحبوب الحبوب الأوكرانية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم الاثنين، مغادرة سبع سفن أخرى محملة بـ182 ألف طن من المنتجات الزراعية الأوكرانية، متوجهة إلى أفريقيا وآسيا وأوروبا.

 

وأشارت وزارة البنية التحتية الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية - إلى أن السفن المحملة بالحبوب والمواد الغذائية خرجت من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، خلال اليومين الماضيين، إلى دول في آسيا وأوروبا وإفريقيا.


وأوضحت أنه حتى الآن خرجت 565 سفينة محملة بنحو 14.2 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية إلى دول في آسيا وأوروبا وإفريقيا منذ أول أغسطس الماضي


الحبوب الأوكرانية

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة