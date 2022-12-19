أكرم القصاص:المصريين بيروحوا الحسين ومولد العدرا وما حدش يسأل مسلم ومسيحى

كتب: محمد الأحمدى

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع إن فكرة التنوع مهمة جدا وكأس العالم كان خير مثال لذلك.

وأوضح القصاص خلال مداخلته بمؤتمر التنوع الثقافى التابع للهيئة القبطية الإنجيلية حول التنوع الثقافى: "المصريين بطبعهم بيروحوا الحسين ومولد العدرا، وكل الشخصيات المميزة فى كل المجالات، ولا أحد يسأل عن كونه مسلم أو مسيحى وكلما كنا قادرين على إقامة حوارات كلما كنا قادرين على إنجاز مواطنة حقيقية".

وتابع رئيس تحرير اليوم السابع أن التاريخ أثبت أنه كلما كانت مصر قادرة على التنوع الثقافى، كلما كانت قادرة على التعامل مع الغزو والاحتلال وغيره.

وأوضح أن أنسب وقت للتنوع الثقافى هو الوقت الراهن بعد ثورة 30 يونيو، فقدرة مصر على التنوع أهم ما يميزها، ففكرة أن تكون الثقافة والحوار هى الجامع لكل هذه التفاصيل يمثل طريقا لقوة حقيقية لعبور كل الأزمات.