وقال شرفات زمان عمار المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية إن حصيلة الوفيات وصلت الآن إلى 31 حالة وفاة فضلا عن 37 حالة إصابة، بحسب وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية.

وقدم الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي تعازيه لأسر ضحايا الانفجار، وكتب على حسابه على موقع تويتر: "أتقدم بأحر التعازي لأسر ضحايا هذا الحادث المأساوي وأدعو الله للشفاء العاجل للمصابين".

ووقع الانفجار في نفق "سالانج"، الذي يقع على بعد 80 ميلا تقريبا من شمال كابول، الذي يعد حلقة وصل رئيسية بين شمال وجنوب أفغانستان، بعد اشتعال النيران في شاحنة وقود انقلبت داخل النفق، وسرعان ما انتشرت النيران في المركبات الأخرى داخل النفق.