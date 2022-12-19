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أسعار الأسماك فى الأسواق اليوم.. البلطى من 38 لـ 45 جنيها للكيلو

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 05:00 ص
أسعار الأسماك فى الأسواق اليوم.. البلطى من 38 لـ 45 جنيها للكيلو سمك ارشيف
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار السمك اليوم استقرارا ملحوظا اليوم الاثنين  وسجل سعر البلطى مقاس رقم 1 ما بين 38 جنيهًا و45 جنيها سوق الجملة، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 29 و32 جنيها، والبلطى الأسوانى ما بين 20 و40 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 30 و160 جنيها، وقشر البياض ما بين 80 إلى 105 جنيه.
 
وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 100 جنيه، وقراميط 10 إلى 20 جنيها، والثعابين 50 إلى 250 جنيها، والمكرونة السويسى من 62 إلى 104 جنيهات، والبرانيس الإسكندرانى 62 إلى 102 جنيه.
 
وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 32 إلى 52 جنيها،  والمكرونة المجمدة 30 إلى 40 جنيها، وسمك موسى 155 إلى 265 جنيها، السبيط 110 إلى 230 جنيها.
 
أما الجمبرى الجامبو 350 إلي 450 جمبري، مقاس 1 فتراوحت أسعاره ما بين 260 إلي 340 جنيها، والجمبرى مقاس 2  بلغ 150 إلى 260 جنيها، والجمبرى مقاس 3 من 60 إلى 140 جنيها.
 
 

السمك

الاسماك

البلطى

اسعار السمك



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