ضبط كميات من اللحوم والأسماك المملحة غير صالحة في حملات بمراكز كفر الشيخ

تمكنت حملة مجلس مدينة بيلا برئاسة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالتعاون مع الادارة البيطرية وادارة التموين والإدارة الصحية، من تحرير 9 محاضر تموينية متنوعة، منها 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة، ومحضرين لعدم حمل شهادات صحية، ومحضر عدم النظافة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات كل واقعة على حدة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

وتمكنت حملة مجلس مدينة سيدى سالم برئاسة شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم ، من ضبط كميات من الأسماك المملحة الغير صالحة للاستخدام الأدمي، و100 كيلو لحوم، منها لحوم مجمدة غير صالحه، ولحوم مذبوحة خارج السلخانة، وتحرير 19 محضرا متنوعا، منهم، 6 محاضر بيئة، و 6 محاضر عدم حملة شهادة صحية للعاملين بالمحال، و5 محاضر اشغال، ومحضر تمويني، ومحضر طب بيطري، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين

كما تمكنت حملة مديرية الطب البيطري، بإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري، من من ضبط 100 كجم لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الادمى، و 13 طبق لحوم مفرومة بدون بيانات ومجهولة المصدر و 11 كيس بانيه وتم تحرير محاضر أرقام 11632 و 11633 جنح مركز فوة لسنة 2022 المخالفات واتخاذ باقى الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.