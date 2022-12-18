99.1 مليون خط محمول أبرزها.. 7 مؤشرات على تحسين ونمو قطاع الاتصالات بنهاية أكتوبر

كتبت هبة السيد

نجحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، في تحسين خدمات المحمول، من خلال بناء 2800 برج محمول لتحسين خدمات المحمول المقدمة للمواطنين، إلى جانب إنشاء 1000 برج محمول في قرى حياة كريمة، وينشر "اليوم السابع" أبرز 7 مؤشرات لقطاع الاتصالات في مصر بنهاية أكتوبر، وهي:

1- 99.1 مليون خط محمول في مصر بنهاية شهر أكتوبر عام 2022 مقابل 101.39 مليون خط خلال الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة انخفاض سنوي 2.26%، ومقارنة مع 99.07 مليون خط خلال شهر سبتمبر عام 2022 بنسبة نمو شهري 0.03%.

2- 94.18% نسبة انتشار الهاتف المحمول في مصر بنهاية شهر أكتوبر عام 2022 مقابل نسبة 98.09% خلال الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة انخفاض سنوي 3.91%، ومقارنة مع نسبة 94.29% خلال شهر سبتمبر عام 2022 بنسبة انخفاض شهري 0.11%.

3- 69.49 مليون مستخدم للمحمول عبر الإنترنت بنهاية شهر أكتوبر عام 2022 مقابل 61.79 مليون خط خلال الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 12.46%، ومقارنة مع 69.72 مليون مستخدم خلال شهر سبتمبر عام 2022 بنسبة انخفاض شهري 0.33%.

4- 2.05 مليون مستخدم USB Modem بنهاية شهر أكتوبر عام 2022 مقابل 2.86 مليون مستخدم خلال الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة انخفاض سنوي 28.15%، ومقارنة مع 2.02 مليون مستخدم خلال شهر سبتمبر عام 2022 بنسبة نمو شهري 1.68%.

5- 10.85 مليون مشترك بخدمة الإنترنت فائق الشركة ADSL بنهاية شهر أكتوبر عام 2022 مقابل 9.83 مليون مشترك خلال الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 10.37%، ومقارنة مع 10.77 مليون مستخدم خلال شهر سبتمبر عام 2022 بنسبة نمو شهري 0.71%.

6- 70.12% نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي المحمول بنهاية شهر أكتوبر عام 2022 مقابل نسبة 60.94% خلال الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 9.17%، ومقارنة مع 70.37 مليون مستخدم خلال شهر سبتمبر عام 2022 بنسبة انخفاض شهري 0.25%.

7- 11.93 مليون مشترك بالهاتف الثابت بنهاية شهر أكتوبر عام 2022 مقابل 11.08 مليون مشترك خلال الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 7.73%، ومقارنة مع 11.41 مليون مستخدم خلال شهر سبتمبر عام 2022 بنسبة نمو شهري 4.57%.