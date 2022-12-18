4 أطعمة تعزز الحالة المزاجية يجب تناولها.. أبرزها القرنبيط والسمك وشرب القهوة

كتبت ميرفت رشاد

تؤثر الأطعمة والمشروبات التي تتناولها يوميًا على خطر إصابتك بالعديد من الحالات الصحية ، بما في ذلك السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسرطان، يلعب النظام الغذائي أيضًا دورًا رئيسيًا في اللياقة البدنية من خلال دعم التدريبات الخاصة بك لتحقيق الأداء الأمثل والتعافي، بينما من المحتمل أنك تدرك جيدًا أهمية النظام الغذائي لصحتك الجسدية ، فقد تفاجأ عندما تعلم أن هناك أطعمة تعزز الحالة المزاجية تتناولها وغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي يمكن أن تؤثر على مزاجك وصحتك العقلية ، وحتى تساعدك على تخفيف بعض أعراض الاكتئاب والقلق، وفقا لما نشره موقع "eatthis".



1: احصل على فيتامين ب 12 يعتبر فيتامين ب 12 من المغذيات الرائعة، فهو لا يعزز المزاج ويحارب الاكتئاب فحسب ، بل إنه يزيد أيضًا من الطاقة ، ويساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء ، ويدعم صحة العظام ، ويمنع العيوب الخلقية ، ويحسن وظائف المخ، يمكن أن يساعد تضمين المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين B12 في نظامك الغذائي في وضع بعض النشاط في خطوتك.

تشمل الأطعمة المعززة للمزاج التي تحتوي على فيتامين ب 12 اللحوم والبيض ومنتجات الألبان والحبوب المدعمة والأسماك. 2: اختر الدوبامين الدوبامين هو ناقل عصبي ينتج في دماغك ويشارك في "مركز المكافأة" في دماغك وتنظيم الحالة المزاجية، عندما يحتوي عقلك على كمية كافية من الدوبامين ، فإنك تشعر بالسعادة واليقظة والتركيز والتحفيز، ومع ذلك ، عندما يكون الدوبامين غير متوازن ، فقد تعاني من تقلبات مزاجية وتثبيط وخمول، من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على الأحماض الأمينية L-tyrosine ، فإن جسمك لديه اللبنات الأساسية اللازمة لتصنيع الدوبامين، تتنوع الأطعمة التي تحتوي على L-tyrosine على نطاق واسع ، بدءًا من اللوز وحبوب ليما إلى البطيخ والقهوة. 3: اذهب للفولات لقد ثبت أن المحار وبلح البحر والمأكولات البحرية الأخرى تعمل كمضادات طبيعية للاكتئاب ، جنبًا إلى جنب مع الطعام الغني بحمض الفوليك - الشكل الطبيعي لفيتامين B9 - بما في ذلك الخضر الورقية والبروكلي والقرنبيط واللفت وبراعم بروكسل.

وجد التحليل التلوي لعام 2017 المنشور في مجلة الأبحاث النفسية أن المشاركين الذين يعانون من الاكتئاب لديهم مستويات أقل من حمض الفوليك - الشكل الطبيعي لفيتامين B9 ، والذي يساعد أيضًا في تكوين الحمض النووي ويدعم عملية التمثيل الغذائي للبروتين. 4: نقع بعض فيتامين د غالبًا ما يُشار إلى فيتامين د باسم "فيتامين أشعة الشمس" ، وذلك لسبب وجيه، يتم إنتاج هذه المغذيات بواسطة بشرتك عند امتصاص أشعة الشمس، وفقًا لدراسة أجريت عام 2021 ونشرت في مجلة الطب السريري ، يرتبط انخفاض مستوى فيتامين (د) بزيادة مخاطر الإصابة بالاكتئاب والعواطف السلبية ونوعية الحياة، يحتوي دماغك أيضًا على العديد من مستقبلات فيتامين د ، مما يشير إلى أنه يلعب دورًا مهمًا في الوظيفة الإدراكية والصحة العقلية .

على الرغم من عدم احتواء الكثير من الأطعمة على فيتامين (د) ، يمكنك أن تهدف إلى الحصول على 15-20 دقيقة من التعرض للشمس يوميًا أو تناول مكمل يومي يوفر ما بين 800 إلى 2000 وحدة دولية (IU) يعتبر الحليب المعزز غير المصنوع من منتجات الألبان وعصير البرتقال أفضل رهان للحصول على فيتامين د في نظامك الغذائي.