‫ تعرف على نشاط معهد بحوث أمراض النباتات والخدمات خلال شهر نوفمبر

كتبت أسماء نصار

أصدر معهد أمراض النباتات أن المعهد تقريرا يتضمن أنشطته البحثية والخدمية والإرشادية والتدريبية خلال شهر نوفمبر الماضى.

وتضمن التقرير أنه تم المرور علي زراعات البصل في محافظات دمياط والغربية والبحيرة و القليوبية و بني سويف والوقوف علي الحالة المرضية وإعطاء التوصيات الفنية للمكافحة وكذلك المرور على محافظات (المنيا – أسيوط–الاسماعليه – الغربيه –الدقهليه) للوقوف علي الحالة المرضيه لمحاصيل الخضر)البطاطس-الطماطم-الفلفل-الباذنجان-الخيار-الكوسة –الكنتالوب-البطيخ-البسلة- الفاصوليا-الكرنب( وقد قام السادة البحثون بإعطاء التوصيات الخاصة بمكافحة الأمراض المتواجدة.

كما تم المرور على منطقة توشكى وشرق العوينات وفحص زراعات النخيل الخاصة .كما تم المرور علي زراعات المانجو والجوافة والنخيل في محافظات القليوبية والغربية و البحيرة وإعطاء التوصيات الفنية الخاصة بالأمراض المتواجدة بها، وعقد 22 ندوة إرشادية تابعة لندوات القمح المجمعة فى محافظات "الإسكندرية – دمياط – كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية – المنوفية – القليوبية بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – الشرقية – جنوب سيناء – الجيزة – الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الوادى الجديد ".

كما تم تنفيذ دورة تدريبية بعنوان " الطرق الحديثة لمكافحة أهم الأمراض التى تصيبالمحاصيل الحقلية والبستانية والاستخدام الآمن والفعال للمبيد ات الزراعية تحت ظروف التغيرات المناخية " بمحافظة البحيرة – و دورة تدريبية بعنوان " المكافحة المتكاملة بأحدث الطرق لأهم الأمراض التى تصيب المحاصيل الحقلية والبستانية والاستخدام الآمن والفعال للمبيدات الزراعية تحت ظروف التغيرات المناخية " بمحافظة البحيرة وعقد ورشة عمل بعنوان أمراض القمح والتغيرات المناخية " التحديات والرؤية المستقبلية " .