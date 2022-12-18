‫ الزراعة تتابع حالة المحاصيل الشتوية بمحطة سخا للبحوث الزراعية

تفقد الدكتور رضا محمد على مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية يرافقه الدكتور مجاهد حلمى وكيل المعهد لشئون البحوث البرنامج البحثى وحقول الإكثار للمحاصيل الشتوية بمحطة سخا للبحوث الزراعية، بحضور الدكتور بسيونى زايد مدير المحطة الإقليمية لشمال الدلتا والدكتور محمد عطوه مدير محطة سخا للبحوث الزراعية و وكلاء المحطه ورؤساء الفرق البحثيه للمحاصيل .

وشملت الزياره البرنامج البحثى للقمح و الاكثارات لتقاوى المربى والاساس بالمحطة و برنامج الفول البلدى وبرنامج الاعلاف الشتويه .

كما شملت الزيارة محطه الغربلة و سير العمل فى غربله تقاوى المحاصيل الصيفيه كالارز و فول الصويا و الذره الشاميه .

ووجه مدير المعهد بضروره الالتزام بالبحوث التطبيقيه التى تواجه التحديات الحاليه من تغيرات مناخية وندره مياه و مقاومه الاجهادات البيئيه و الحيويه، بما يخدم خطه الدولة المصرية فى تحقيق الأمن الغذائي.