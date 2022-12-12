اليوم السابع
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"البحوث الزراعية": نقل الأقطان المباعة من مراكز التجميع إلى المحالج اليوم

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 09:08 ص
"البحوث الزراعية": نقل الأقطان المباعة من مراكز التجميع إلى المحالج اليوم محصول القطن - أرشيفية
‎كتبت أسماء نصار

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قال عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية المشرف على معهد القطن، أنه سيتم بداية من صباح اليوم نقل الأقطان المباعة من مراكز التجميع إلى المحالج وذلك لفصل القطن الشعر عن البذرة، حيث يستخدم القطن الشعر لإمداد المغازل المحليه بالمادة الخام كبديل لاستيراد الشعر الخام ونقل البذرة التجارى إلى المعاصر للمساهمة فى سد الفجوة من الزيوت النباتية والأعلاف.
 
‎وأضاف وكيل مركز البحوث الزراعية أن المنظومة الجديدة لتسويق القطن حققت للمزراعين مردودا اقتصاديا كبيرا سوف يسهم فى مستوى معيشتهم، كما تشجعهم على زيادة المساحة المنزرعة بالقطن الموسم القادم.
 
‎يذكر أنه تم خلال مزاد علني أمس في 8 محافظات التداول على المحصول حيث تم بيع كل كميات القطن وقدرها 343 الف قنطار وتشمل كل الاصناف بجميع المحافظات.
 
‎وبلغت أسعار الأصناف، جيزة 92 بدمياط بسعر 6600 حنيه، وجيزة 86 بالبحيرة بسعر 6200‎، وجيزة 97 بمحافظات المنوفية والغربية 7000، ‎وجيزة 94 بمحافظات الدقهليه والشرقيه وكفر الشيخ 7500، وجيزة 96 بكفر الشيخ وصل 8200 جنيه.

الزراعة

القطن

قنطار القطن

البحوث الزراعية



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