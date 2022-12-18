يمكن أن يؤدي إلى إضعاف صحة قلبك.. كيف يزيد صفار البيض من خطر الكولسترول؟

كتبت إيناس البنا

البيض يعد عنصرًا غذائيًا أساسيًا منذ زمن بعيد، وبالطبع، هناك سبب وجيه لاستمراره في السيطرة على مائدة الإفطار في الغالب، ووجباتنا بخلاف ذلك.

فوائد تناول البيض



تتضمن بعض فوائد دمج البيض في نظامك الغذائي اليومي ما يلي وفقا لموقع " timesnownews":

ذات قيمة غذائية عالية ومغذية: على الرغم من صغر حجمها ، إلا أن البيض يحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية، البيض غذاء صحي يوفر كل التغذية والتغذية التي يحتاجها الجسم، بيضة واحدة كبيرة مسلوقة تحتوي على حوالي 77 سعرة حرارية وتحتوي على:

الفيتامينات أ ، ب 5 ، ب 12 ، د ، هـ ، ك ، ب 6

حمض الفوليك

الفوسفور

السيلينيوم

الكالسيوم

الزنك

ستة جرامات من البروتين

خمسة جرامات من الدهون الصحية

فوائد البيض



محمل بالكولين: يحتوي البيض على مادة الكولين ، وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء مُصنف مع فيتامينات ب لتنمية الدماغ

المساعدة في الحفاظ على البصر: صفار البيض غني بكميات جيدة من اللوتين والزياكسانثين ، وهما من مضادات الأكسدة المفيدة التي تقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والتنكس البقعي في عيون كبار السن.

محملة بالأحماض الأمينية: من المهم جدًا الحصول على كمية كبيرة من البروتين والأحماض الأمينية التي تساعد في بناء العضلات وإمداد الجسم بالقوة. تحتوي البيضة الواحدة على حوالي 6 جرام من البروتين بالإضافة إلى الأحماض الأمينية التي تعمل على خفض ضغط الدم وتقوية العظام وتعمل على إدارة الوزن وزيادة كتلة العضلات.

ومع ذلك ، مع كل الفوائد التي يوفرها لنا البيض ، تظهر بعض المشكلات مع هذا الطعام الصحي. صفار البيض غني بهكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافةمما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية.

وفقًا للإرشادات الغذائية الأمريكية ، يجب الحد من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدمويةالكوليسترولتناول أقل من 200 ملغ يوميا.

بحسب المايو كلينيك، الكبد يتم تحفيزها لإنتاج الكوليسترول بشكل أساسي عن طريق الدهون المشبعة والدهون المتحولة في نظامنا الغذائي ، وتحتوي البيضة الكبيرة على تلك الدهون المشبعة. تشير الدراسات إلى أنه ما دمت تأكل بيضة واحدة يوميًا ، يمكن الحد من مستويات الكوليسترول بسهولة.

يقول الخبراء أن صفار البيض مصنوع بالكامل من الكوليسترول ، حتى لو كان البيض يوفر البروتين. لذلك ، تظل مستويات الدهون مرتفعة حتى لو تناولت البيض المسلوق ، مما قد يضر بصحة قلبك.

ومع ذلك ، فإن تناول الكثير من البيض لا يمكن أن يكون مفيدًا لصحة القلب على المدى الطويل.