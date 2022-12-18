ميقاتى: لا تدخلات سياسية ولا اصطفافات فى انتخابات مفتى طرابلس والشمال

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إنه لا توجد تدخلات سياسية ولا اصطفافات في انتخابات مفتي طرابلس والشمال بأي شكل من الأشكال، وجميع المرشحين لهم كل المحبة والاحترام.
جاء ذلك في تصريح له خلال إدلائه بصوته في انتخابات مفتي طرابلس والشمال اليوم الأحد.
ووصل رئيس الحكومة إلى دار الأفتاء في طرابلس، حيث كان في استقباله نائب رئيس المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الوزير السابق عمر مسقاوي وقائمقام المفتي الشيخ محمد إمام والمرشحون لمنصب الأفتاء والمشايخ وأعضاء الهيئة الناخبة.
وعقب إدلائه بصوته؛ قال الرئيس ميقاتي: "اليوم مناسبة لتجديد ثقتنا بالقيمين على هذه الدار، وقد مارست حقي بالتصويت وأتمني كل الخير للمرشحين، وبإذن الله ستبقى هذه الدار هي الدار الجامعة، ونحن نلتقي من أجل جمع الكلمة، والتنافس هو من أجل الخير حتما".
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