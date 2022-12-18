مقتل سيدة على يد زوجها في الطريق العام بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أنهى شخص حياة زوجته بواسطة سلاح أبيض (سكين)، وأصاب كذلك شخصا آخر بجرح قطعي، وذلك في دائرة مركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وتم التحفظ على سلاح الجريمة.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع جريمة قتل لسيدة وإصابة شخص آخر بجرح قطعي في الطريق العام في دائرة مركز شرطة ههيا.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية مقتل السيدة على يد زوجها، الذي أنهى حياتها بواسطة سلاح أبيض (سكين) وأصاب كذلك شخص آخر بجرح قطعي، فيما تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى ههيا المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق في مركز شرطة ههيا، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.